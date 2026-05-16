Cannes 2026 ospiti e programma della quinta giornata | arrivano Scarlett Johansson e Javier Bardem

Il 16 maggio al Festival di Cannes 2026 si preannuncia una giornata intensa, con tre film in concorso sulla Croisette. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le presenze di due attori di Hollywood, Scarlett Johansson e Javier Bardem, che saranno presenti all’evento. La giornata si svolge con una programmazione ricca di proiezioni e incontri, attirando l’attenzione degli appassionati di cinema e dei media presenti in loco. L’interesse si concentra anche sui vari film in gara, che rappresentano il cuore della manifestazione.

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