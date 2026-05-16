Cannes 2026 ospiti e programma della quinta giornata | arrivano Scarlett Johansson e Javier Bardem
Il 16 maggio al Festival di Cannes 2026 si preannuncia una giornata intensa, con tre film in concorso sulla Croisette. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le presenze di due attori di Hollywood, Scarlett Johansson e Javier Bardem, che saranno presenti all’evento. La giornata si svolge con una programmazione ricca di proiezioni e incontri, attirando l’attenzione degli appassionati di cinema e dei media presenti in loco. L’interesse si concentra anche sui vari film in gara, che rappresentano il cuore della manifestazione.
La giornata del 16 maggio si annuncia come una tra le più ricche nella programmazione del Festival di Cannes 2026: sulla Croisette arrivano infatti tre grandi film in concorso ma, soprattutto, si attendono i due divi di Hollywood Scarlett Johansson e Javier Bardem. Cannes 2026, il programma della quinta giornata. Dopo l’exploit della giornata di ieri, con la Palma d’Oro a John Travolta, il Festival di Cannes si appresta a regalare ancora appuntamenti indimenticabili ai cinefili di tutto in mondo. In concorso, infatti, ci sono tre tra le pellicole più attesa della selezione ufficiale. La prima è Sheep in the Box di Koreeda Hirokazu, pellicola giapponese che segue le vicende di una coppia devastata dalla perdita del figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it
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