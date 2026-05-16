El ser querido | cinema dei legami nell’Olimpo di Sorogoyen

A Cannes 2026 ancora non si era presentato il film capace di lasciare un segno profondo tra il pubblico. Diversi registi avevano tentato di conquistare l’attenzione con storie e stili differenti, ma nessuno era riuscito a creare un legame immediato con gli spettatori. Le proiezioni hanno visto diverse pellicole, alcune più acclamate di altre, senza però trovare quella che potesse affermarsi come una vera rivelazione. Alla fine, il festival ha continuato la sua corsa senza un titolo che si distinguesse nettamente.

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A Cannes 2026 mancava ancora quel film che colpisse davvero dritto al cuore. Ci hanno provato in tanti, in modi diversi. Alcuni ci sono persino riusciti (basti guardare ad Hamaguchi o a Pawlikowski ), ma nessuno lo aveva fatto con una tale potenza. Rodrigo Sorogoyen raggiunge la piena consacrazione come nuovo maestro del cinema spagnolo ed europeo, e lo fa con un film a dir poco travolgente. El ser querido – The Beloved è tutto ciò che potremmo chiedere da quello che definiamo spesso cinema dei legami: un’arte sottile, fatta di ardore e dolore, che trova la sua dimensione attraverso i rapporti tra i personaggi. Un cinema che si esalta alla chiusura, dove l’incomunicabilità offre sospiri e tentazioni di un livello superiore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - El ser querido: cinema dei legami nell’Olimpo di Sorogoyen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bullied Monk Is Secret Master & The Shaolin Abbot's Illegitimate Son Sullo stesso argomento Leggi anche: L’OLIMPO LETTERARIO si espande: Benvenuti nell’Olimpo Cinematografico – Premio David di Donatello Agrigento conquista Londra: il bronzo mondiale di Gin Valle nell'olimpo dei distillatiLondra è diventata il palcoscenico di un successo straordinario per l'imprenditoria di Agrigento. El ser querido: Sorogoyen è la rivelazione (da molti sperata) di CannesIl film, in concorso, del 44enne autore di Dieci Capodanni laurea un nuovo imprescindibile del cinema mondiale. Una trama che mette un regista al centro, con cui si vogliono rompere tutte le regole ... editorialedomani.it Con El Ser Querido Rodrigo Sorogoyen ha conquistato il Festival di CannesEl Ser Querido rischia seriamente di fare il colpaccio in questa Cannes 2026. Film intenso, personale ma accessibile quello di Rodrigo Sorogoyen, un film sul cinema, del cinema, ma senza sbavature e ... today.it