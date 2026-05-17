Jannik Sinner vince a Roma e scherza con Panatta | Dopo cinquant’anni neanche i miei genitori stavano insieme E con Mattarella…

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia a Roma battendo in finale Casper Ruud con i punteggi di 6-4, 6-4. Durante la premiazione, il tennista ha scherzato con il pubblico, facendo riferimento a una battuta di Panatta riguardo ai genitori, e ha anche scambiato alcune parole con il presidente della Repubblica presente in tribuna. La finale si è svolta sulla terra rossa e Sinner ha dominato l’intero incontro, confermando il suo stato di forma.

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Jannik Sinner ha completato la cavalcata sulla terra rossa di Roma e ha vinto gli Internazionali d’Italia, sconfiggendo il norvegese Casper Ruud in una finale ampiamente controllata dal nostro portacolori e chiusa con il punteggio di 6-4, 6-4. Il numero 1 del mondo ha trionfato nel sesto Masters 1000 consecutivo (il quinto nella stagione in corso), diventando il primo della storia a firmare questa impresa: dopo il Sunshine Double sul cemento statunitense (Indian Wells), è arrivata anche la tripletta sul mattone tritato (Montecarlo, Madrid e Foro Italico) e ora ci si lancia con ottimismo verso il Roland Garros. Il fuoriclasse altoatesino è... 🔗 Leggi su Oasport.it

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