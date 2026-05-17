Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia a Roma battendo in finale Casper Ruud con i punteggi di 6-4, 6-4. Durante la premiazione, il tennista ha scherzato con il pubblico, facendo riferimento a una battuta di Panatta riguardo ai genitori, e ha anche scambiato alcune parole con il presidente della Repubblica presente in tribuna. La finale si è svolta sulla terra rossa e Sinner ha dominato l’intero incontro, confermando il suo stato di forma.

Jannik Sinner ha completato la cavalcata sulla terra rossa di Roma e ha vinto gli Internazionali d’Italia, sconfiggendo il norvegese Casper Ruud in una finale ampiamente controllata dal nostro portacolori e chiusa con il punteggio di 6-4, 6-4. Il numero 1 del mondo ha trionfato nel sesto Masters 1000 consecutivo (il quinto nella stagione in corso), diventando il primo della storia a firmare questa impresa: dopo il Sunshine Double sul cemento statunitense (Indian Wells), è arrivata anche la tripletta sul mattone tritato (Montecarlo, Madrid e Foro Italico) e ora ci si lancia con ottimismo verso il Roland Garros. Il fuoriclasse altoatesino è... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vince a Roma e scherza con Panatta: “Dopo cinquant’anni, neanche i miei genitori stavano insieme”. E con Mattarella…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zverev scherza con Sinner: State vincendo tutto: prendetevi una pausa! | Madrid

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ci voleva Sinner per trovare un successore di Panatta a Roma (cinquant’anni dopo)

Internazionali BNL d’Italia a Roma, Sinner batte Ruud 6-4/6-4 e vince 50 anni dopo Panatta, per Jannik 5° torneo vinto di fila - VIDEOIl trionfo al Foro Italico assume anche un valore storico per il tennis italiano: Sinner trova il successo 50 anni dopo Panatta (1976) e diventa...

L’attesa è finita: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, Jannik Sinner vince gli Internazionali d’Italia e riporta il tricolore al Foro Italico Dopo un primo set combattuto e chiuso 6-4, in cui Jannik ha dovuto recuperare anche un break, nel secondo parziale è il nu x.com

Jannik Sinner potrebbe realisticamente vincere ogni singolo grande titolo a parte le Olimpiadi in un periodo di 1.029 giorni reddit

Jannik Sinner riscrive ancora la storia del tennis: batte Ruud e vince per la prima volta a RomaJannik Sinner batte Casper Ruud in due set e vince per la prima volta gli Internazionali d’Italia. Sinner è il primo italiano a vincere a Roma dopo esatti 50 anni. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it

Jannik Sinner vince a Roma e scherza con Panatta: Dopo cinquant’anni, neanche i miei genitori stavano insieme. E con Mattarella…Jannik Sinner ha completato la cavalcata sulla terra rossa di Roma e ha vinto gli Internazionali d'Italia, sconfiggendo il norvegese Casper Ruud in una ... oasport.it