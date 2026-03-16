Jannik Sinner ha sconfitto il russo Medvedev e si è aggiudicato il suo primo titolo a Indian Wells, portando a casa il 25esimo trofeo in carriera. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano in due set. L’evento si è svolto nel torneo americano, con Sinner che ha dimostrato grande solidità in campo.

Il tennista azzurro piega il russo e conquista il 25esimo titolo della carriera. ROMA - Altra perla di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha vinto, per la prima volta in carriera, il Masters 1000 di Indian Wells. L'altoatesino, numero due del mondo e del seeding, ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev, numero 11 del tabellone e della classifica Atp, col punteggio di 7-6 (6), 7-6 (4) in poco meno di due ore di gioco. Sotto il sole cocente della California, con temperature intorno ai 33 gradi, Sinner ha lottato e ha "domato" il rivale, reduce dalla bella vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Questo successo nel "Bnp Paribas Open", primo Masters 1000 della stagione, disputato sul cemento dell'indian Wells Tennis Garden (con montepremi totale pari a 9. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Medvedev e vince per la prima volta a Indian Wells

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