Daniil Medvedev ha riconosciuto la sconfitta in tre set contro Jannik Sinner durante la semifinale degli Internazionali di Roma. Al termine del match, il tennista russo ha ammesso di aver commesso alcuni errori e si è complimentato con il suo avversario. La partita si è conclusa con Sinner che ha ottenuto la vittoria, lasciando Medvedev senza possibilità di passare alla finale. La trasferta romana si è conclusa con un gesto di sportività da parte del giocatore russo.

Daniil Medvedev ha mostrato grande sportività al termine della semifinale persa in tre set contro Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Dopo aver salutato l’azzurro a rete, gli ha detto semplicemente "too good" ("troppo bravo"), riconoscendo la superiorità del numero uno al mondo, che gli ha inflitto la decima sconfitta nelle ultime undici partite.Il russo non ha voluto polemizzare sul medical timeout chiesto da Sinner venerdì sera, episodio sul quale aveva inizialmente espresso dubbi.Nella conferenza stampa successiva, Medvedev è tornato sull’argomento in modo costruttivo, proponendo una modifica delle regole sui medical timeout. La sua soluzione è chiara:"In realtà ho una soluzione – ha risposto Medvedev – Consentire il trattamento medico, cioè il fisioterapista per tre minuti quando hai i crampi, e allora non c’è più problema". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner lo spiana, Medvedev rosica: "L'ho fatto anche io...", clamorosa retromarcia

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