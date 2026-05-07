Jannik Sinner è arrivato al Foro Italico tra l’entusiasmo dei tifosi, che lo hanno accolto con numerosi autografi e selfie. Il tennista italiano, 24 anni, si è fermato a lungo per incontrare i fan, molti dei quali giovani, prima di entrare in sala stampa per la conferenza ufficiale. Durante l’evento, ha commentato con entusiasmo, affermando di divertirsi e di essere fedele a se stesso.

Jannik Sinner è approdato al Foro Italico, travolto dall’entusiasmo dei tifosi. L’azzurro si è concesso a lungo per autografi e selfie con i tantissimi fan presenti, in gran parte giovanissimi, prima di spostarsi in sala stampa per la consueta conferenza. Il debutto di Sinner è fissato per sabato, dove affronterà il vincente della sfida tra Ofner e Michelsen. Sinner quasi deve difendersi perché dà l’impressione di essere troppo focalizzato sul tennis. Panatta in un’intervista al Corsera ha parlato di felicità e di come Sinner sia molto concentrato sul proprio lavoro mentre ad esempio lui ai suoi tempi pensava più a divertirsi. Queste le parole di Jannik: “Certo che mi diverto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: “Anche io mi diverto, ho 24 anni e voi non sapete come sono fatto”

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Musetti esalta Sinner ma si toglie qualche sassolino alla vigilia dell'esordio a Roma - facebook.com facebook

#Tennis Jannik #Sinner farà il suo primo allenamento al Foro Italico in vista dell'esordio di sabato agli Internazionali d'Italia #IBI26. Il n. 1 si allenerà sul Campo 14 alle ore 17.00. Intanto, Matteo Berrettini si arrende in 2 set all'australiano Popyrin (parziale, 6- x.com