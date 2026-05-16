Durante un match agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha avuto un malore e ha chiesto assistenza mentre si trovava in campo. Nel secondo set, Daniil Medvedev ha continuato a giocare senza interruzioni, contribuendo a una situazione che ha sorpreso gli spettatori. Sinner, dopo aver vomitato, ha ricevuto cure sul posto, mentre il suo avversario ha mantenuto il ritmo del gioco. La partita è proseguita senza ulteriori pause, lasciando il pubblico senza spiegazioni ufficiali sulla condizione di Sinner.

La partita di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia contro Daniil Medvedev ha preso una piega inaspettata nel secondo set. Dopo un primo set dominato, l’azzurro ha iniziato a mostrare evidenti problemi fisici, culminati in un conato di vomito a bordo campo, proprio davanti al suo team. Sinner appariva visibilmente provato, barcollante, con difficoltà a muoversi e a spingere sulle gambe, tanto da sembrare lontano anni luce dalla sua solita forma. Medvedev ne ha approfittato e ha portato a casa il secondo set, approfittando del momento di difficoltà dell’avversario.Nel terzo set, sul 3-2 per Sinner, l’italiano ha chiesto un medical timeout per un problema alla coscia destra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner vomita e chiede aiuto: Medvedev sconcertante, lo umilia

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