Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia, superando in finale Casper Ruud con un punteggio che ha mostrato grande solidità. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera e lo colloca tra i pochi a aver vinto tutti e nove i tornei Masters 1000. La partita si è svolta con un ritmo intenso, con Sinner che ha dimostrato precisione e determinazione in ogni momento.

Il tennista numero uno al mondo Jannik Sinner ha vinto per la prima volta gli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. In finale ha battuto agilmente il norvegese Casper Ruud, in due set (6-4, 6-4). Un tennista italiano non vinceva il torneo di singolo maschile degli Internazionali da cinquant’anni, cioè da Adriano Panatta nel 1976. Per Sinner è stata anche la sesta finale consecutiva in un torneo Masters 1000, i più importanti dopo i quattro tornei del Grande Slam. I Masters 1000 sono nove in una stagione e prima di Sinner nessuno ne aveva mai vinti cinque consecutivi. Gli Internazionali di Roma sono inoltre l’unico torneo di questa categoria che Sinner non aveva ancora vinto: solo un giocatore prima di lui li aveva vinti tutti, Novak Djokovic, ma ci riuscì a 31 anni, mentre Sinner ne ha 24. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia per la prima volta

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Jannik Sinner fa impazzire Roma agli internazionali d'Italia -

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