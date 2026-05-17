Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali di Roma, aggiungendo un capitolo importante alla sua carriera. La vittoria arriva a cinquant’anni di distanza dalla conquista di Adriano Panatta, e il tennista italiano ha avuto modo di incontrare emozionato il presidente della Repubblica, mostrando anche un po’ di timidezza. La finale si è conclusa con il trionfo di Sinner, che ha scritto un’altra pagina significativa nel torneo romano, uno dei più prestigiosi nel circuito internazionale.

Emozionato davanti al presidente Mattarella, di fronte al quale ha dimostrato tutta la sua timidezza Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina indimenticabile del tennis mondiale vincendo gli Internazionali di Roma cinquanta anni dopo Adriano Panatta. Proprio l’ex campione insieme a Mattarella gli ha consegnato il trofeo. Una marcia inarrestabile quella di Sinner, che vince anche a Roma dopo Parigi (indoor), Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. L’uomo dei record, Sinner ne colleziona in continuazione. Ha vinto tutti i Masters 1000 come solo Djokovic era riuscito a fare (ma con sette anni di età in più. Al Foro Italico ha concluso il suo cammino battendo in due set il norvegese Casper Ruud in due set (6-4. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Jannik Sinner è il nuovo re di Roma Trionfa 50 anni dopo Panatta

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SINNER È IL NUOVO RE DI ROMA! 50 ANNI DOPO PANATTA JANNIK RISCRIVE LA STORIA DEL TENNIS!

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