Domenica pomeriggio sul campo centrale del Foro Italico si disputerà la finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. La partita è programmata per le 17:00 e rappresenta l’atto conclusivo del torneo. Entrambi i tennisti sono arrivati in finale dopo aver superato i loro avversari nelle fasi precedenti, determinando così la disputa del titolo in questa giornata di maggio.

Jannik Sinner e Casper Ruud si giocheranno il titolo degli Internazionali d’Italia domenica pomeriggio sul campo campo centrale del Foro Italico. Il numero uno del Ranking ATP ha conquistato la sua 33esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, superando Daniil Medvedev in semifinale pur apparendo visibilmente provato fisicamente nel secondo set, giocato venerdì e vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Casper Ruud, finale Roma 17-05-2026 ore 17:00

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