Durante gli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico, sono stati notati adesivi attaccati che raffiguravano Jannik Sinner. L’evento si è svolto nel rispetto del calendario previsto, con i tifosi presenti sugli spalti. Le immagini sono state visibili durante le partite, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Non ci sono state altre manifestazioni o episodi legati a questi adesivi nel corso della manifestazione.

Jannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d’Italia 2026. Reduce dai trionfi nei Masters1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, l’azzurro vorrebbe regalarsi anche il titolo nella Capitale, per succedere ad Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare sulla terra rossa romana nel 1976, ben 50 anni fa. Tuttavia, il n.1 del mondo è diventato il bersaglio di un episodio che nulla ha a che fare con il tennis giocato. Nel cuore del Foro Italico, infatti, sono comparsi alcuni adesivi offensivi che hanno attirato l’attenzione per il contenuto e, soprattutto, p er il contesto in cui sono stati affissi. A documentare l’accaduto è stato il giornalista di La7 Andrea Prandi, che ha pubblicato su X le immagini degli sticker.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adesivi contro Jannik Sinner a Roma: cosa è successo al Foro Italico

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