L’Esorcista | John Leguizamo entra nel cast del film di Mike Flanagan con Scarlett Johansson

Un nuovo capitolo dell’universo de L’Esorcista sta prendendo forma, con la produzione di un film diretto da Mike Flanagan e interpretato da Scarlett Johansson. Recentemente si è aggiunto al cast l’attore John Leguizamo, confermando la presenza di un cast di rilievo nel progetto. La pellicola è prodotta da Blumhouse e Universal Pictures, e le riprese sono in corso.

Prodotto da Blumhouse e Universal, il nuovo capitolo del franchise horror arriverà al cinema nel 2027: ecco tutti i dettagli e il cast completo. Il nuovo capitolo dell'universo de L'Esorcista (The Exorcist) continua a prendere forma. L'ultima grande novità riguarda l'ingresso di John Leguizamo nel cast del misterioso progetto horror targato Blumhouse e Universal Pictures. L'attore, recentemente premiato con un Tony Award, si unisce a un gruppo di interpreti di altissimo livello guidato da Scarlett Johansson. Dietro la macchina da presa troviamo Mike Flanagan, ormai considerato un maestro del genere horror moderno grazie a successi come The Haunting of Hill House, Gerald's Game e Doctor Sleep.