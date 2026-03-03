Jack Schlossberg Kennedy ha raccontato che le ultime parole di sua sorella Tatiana prima di morire furono

«Ti conviene vincere». È stata questa l’ultima frase che Tatiana Schlossberg ha rivolto al suo amato fratello, Jack, prima di morire a soli 35 anni il 30 dicembre del 2025 di leucemia mieloide acuta, un tumore molto aggressivo che colpisce il midollo osseo. A raccontarlo è stato lo stesso Jack in un’intervista al programma CBS News Sunday Morning, andata in onda lo scorso primo marzo, spiegando che quelle parole si riferivano alla sua candidatura per rappresentare il 12° distretto congressuale di New York alla Camera dei Rappresentanti. «Ora posso dire che lei fa ancora il tifo per noi», ha aggiunto. «Nessuno mi conosceva meglio di Tatiana, e io non conoscevo nessuno meglio di mia sorella». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jack Schlossberg Kennedy: «Le ultime parole di mia sorella Tatiana prima di morire sono state “Ti conviene vincere”. Ora so che fa ancora il tifo per noi»

Le ultime parole di Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy, scomparsa a 35 anni: «Quando sai che stai morendo inizi a ricordare tutto. Ho passato la vita a proteggere mia madre, ora le ho aggiunto una nuova tragedia»Tatiana Schlossberg, giornalista ambientale e figlia di Caroline Kennedy e dell'artista Edwin Schlossberg, è morta oggi all’età di 35 anni.

Tatiana Schlossberg muore a soli 35 anni: la maledizione dei Kennedy colpisce ancoraLa maledizione dei Kennedy colpisce ancora: un'altra tragica morte ha segnato la storia della dinastia americana, quella di Tatiana Schlossberg.

Una selezione di notizie su Jack Schlossberg Kennedy

Temi più discussi: È l’unico nipote di JFK. Ma Jack vuole farsi un nome; Jack Schlossberg condivide le ultime parole di Tatiana Schlossberg prima della sua morte; Muore la figlia di Caroline Kennedy, Tatiana Schlossberg.

Jack Schlossberg Slams Love Story's Portrayal of the Kennedy Family as 'Grotesque'If you want to know someone who’s never met anyone in my family, knows nothing about us, talk to Ryan Murphy, he said ... yahoo.com

JFK Jr.’s Nephew Jack Schlossberg Calls Ryan Murphy’s ‘Love Story’ ‘Grotesque’JFK Jr.'s nephew, Jack Schlossberg, speaks out against Ryan Murphy, criticizing the Kennedy family's depiction in Love Story. ... ca.news.yahoo.com