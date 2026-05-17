A Ivrea, nel centro di San Lorenzo, si discute delle dinamiche interne alla parrocchia, dove alcuni fedeli più anziani sembrano esercitare un ruolo di controllo sui nuovi parroci. Sono emerse tensioni tra chi cerca di introdurre cambiamenti e chi si oppone a queste novità, portando a un blocco delle iniziative di rinnovamento. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti, interessati alle modalità di gestione e alle relazioni tra le diverse figure che rappresentano la comunità religiosa.

? Punti chiave Chi sono i fedeli che governano la parrocchia come un Jurassic Park?. Come fanno gli anziani riformatori a bloccare i nuovi parrocci?. Perché il pensiero di Bettazzi divide ancora la comunità di Ivrea?. Chi esercita il vero potere dottrinale all'interno di San Lorenzo?.? In Breve Don Giovanni Ferretti e don Renzo Gamerro, entrambi nati nel 1933, guidano la linea riformista.. Don Ernesto Vavassori, nato nel 1956, propone riflessioni teologiche radicali ispirate a Vito Mancuso.. Un gruppo di laici guidato da una vedova diocesana controlla l'orientamento dottrinale locale.. La parrocchia di San Lorenzo è la terza per numero di fedeli nella diocesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivrea, il cuore di San Lorenzo: l’eredità del pensiero progressista

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