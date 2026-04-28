Ivrea | la sfida digitale per salvare l’eredità di Olivetti

A Ivrea si sta preparando una nuova strategia digitale con l’obiettivo di valorizzare l’eredità storica di Adriano Olivetti. La città ha avviato un progetto per promuovere la conoscenza del patrimonio industriale e culturale legato all’imprenditore e alla sua azienda. L’iniziativa coinvolge enti pubblici e privati e mira a integrare tecnologie innovative per preservare e diffondere la memoria storica locale.

? Cosa sapere Ivrea pianifica una nuova strategia digitale per valorizzare l'eredità storica di Adriano Olivetti.. Il piano mira a contrastare lo spopolamento e integrare il territorio del Canavese.. Il 28 aprile 2026, alle ore 06:02, un monito arriva direttamente dalle strade di via Jervis a Ivrea, dove la necessità di cambiare rotta comunicativa si scontra con un passato fatto di puro saper fare tecnico. La città, che ha costruito la sua fama mondiale sull’architettura moderna e sul primato tecnologico legato al mondo dell’informatica, oltre che sulla tradizione del suo Carnevale, si trova oggi davanti a un bivio strategico. Non basta più contare sulla propria eredità storica per restare rilevanti nel mercato globale dell’attenzione; serve una voce che sappia trasformare il patrimonio in presenza reale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ivrea: la sfida digitale per salvare l’eredità di Olivetti Notizie correlate Leggi anche: L’eredità digitale di Michela Murgia: ecco come salvare la sua memoria, «in barba ai trucchi sempre più confusionari degli algoritmi» Zinno presidente CdL Salerno: eredità dal padre e sfida digitaleMarcello Zinno è il nuovo presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno.