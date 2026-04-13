Ivrea cena per i volontari | il cuore invisibile del Carnevale

Venerdì 10 aprile, nella città di Ivrea, si è svolta una cena organizzata dalla Fondazione del Carnevale per ringraziare i volontari che hanno contribuito all’edizione più recente della manifestazione. L’evento ha riunito le persone che hanno dedicato tempo e impegno, senza protagonismo, per il buon svolgimento del Carnevale. La serata si è svolta in un’atmosfera conviviale, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo di chi ha collaborato dietro le quinte.

La Fondazione del Carnevale di Ivrea ha organizzato venerdì 10 aprile una cena dedicata ai volontari per celebrare il lavoro svolto durante l’ultima edizione della manifestazione. L’incontro, che ha la partecipazione di oltre cento persone, si è posto l’obiettivo di condividere le riflessioni nate dopo le intense settimane di attività e di riconoscere pubblicamente il contributo fondamentale di chi opera dietro le quinte. Il motore invisibile della tradizione canavesana. Dietro la spettacolarità delle immagini che caratterizzano lo Storico Carnevale di Ivrea, esiste una struttura operativa che non si esaurisce con la fine dei festeggiamenti, ma che richiede un impegno costante durante tutto l’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ivrea, cena per i volontari: il cuore invisibile del Carnevale Incidente al carnevale di Ivrea: personaggio storico disarcionato dal cavallo, le immagini fanno il giro del webUn incidente, fortunatamente risoltosi senza conseguenze per l'interessato, e un video che è diventato virale. Microsoft apre Grange Castle: il cuore invisibile del cloudMicrosoft ha aperto i cancelli del suo sito di Grange Castle, in Irlanda, rivelando la struttura fisica che sostiene il cloud europeo.