Italiano di seconda generazione incensurato Ecco chi è l' uomo che ha falciato i passanti a Modena

Un uomo di 31 anni di origine italiana, senza precedenti penali, è stato arrestato dopo aver investito diversi passanti nel centro di Modena. Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha utilizzato l’auto per colpire le persone presenti, ferendone alcune, e avrebbe anche aggredito altri con un coltello. La vicenda ha causato timore tra i cittadini e ha portato le forze dell’ordine a intervenire prontamente per fermare l’uomo e ricostruire l’accaduto.

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