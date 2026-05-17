Italiano di seconda generazione incensurato Ecco chi è l' uomo che ha falciato i passanti a Modena

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni di origine italiana, senza precedenti penali, è stato arrestato dopo aver investito diversi passanti nel centro di Modena. Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha utilizzato l’auto per colpire le persone presenti, ferendone alcune, e avrebbe anche aggredito altri con un coltello. La vicenda ha causato timore tra i cittadini e ha portato le forze dell’ordine a intervenire prontamente per fermare l’uomo e ricostruire l’accaduto.

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Ecco il volto di Salim El Koudri, il 31enne fermato per aver falciato con l'auto numerosi  passanti in centro a Modena e di averne aggredito altri con il coltello. Un gesto che dai video diffusi appare come volontario e in linea con gli attentati dei lupi solitari" visti negli anni in Europa.  Il 31enne, italiano di origini marocchine, è arrivato nella notte nel carcere cittadino, intorno all'1.30. Secondo quanto si apprende è stato collocato nella sezione "I Care", l'area dell'istituto penitenziario destinata ai detenuti considerati a rischio suicidario e situata nelle vicinanze dell'infermeria. Il 31enne condivide la cella con un altro detenuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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