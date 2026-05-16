Chi è l’uomo che ha investito i pedoni a Modena | Salim el Koudri italiano di seconda generazione laurea in Economia incensurato

Un uomo di 31 anni, con una laurea in Economia, è stato coinvolto in un incidente a Modena durante il quale ha investito alcuni pedoni. Di origine marocchina e residente nella provincia di Bergamo, l’individuo non ha precedenti penali. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi e le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

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