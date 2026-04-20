Ciro Ferrara applaude la Juve | Col Bologna una vittoria che evidenzia un aspetto fondamentale anche per il futuro

L'ex calciatore e allenatore ha commentato la vittoria della squadra contro il Bologna, sottolineando come questa partita abbia messo in luce un elemento chiave per le prossime gare. La squadra ha ottenuto i tre punti in un match disputato in casa, contribuendo a migliorare la classifica. Ferrara ha espresso soddisfazione per l'andamento della squadra, evidenziando alcuni aspetti tecnici e tattici osservati durante l'incontro.

di Luca Fioretti Ciro Ferrara applaude la Juve: «Col Bologna una vittoria che evidenzia un aspetto fondamentale». Le sue dichiarazioni negli studi di DAZN. Intervenuto negli studi di DAZN dopo Juve Bologna, Ciro Ferrara ha parlato così della squadra allenata da Luciano Spalletti. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO VITTORIA – « La Juve ottiene questa vittoria importante senza il suo giocatore più rappresentativo in questo momento che è Yildiz, questo a dimostrazione di quanto tutto il gruppo si senta coinvolto. Anche senza di lui hanno fatto una partita seria, sotto tutti i punti di vista » DAVID – « In almeno due occasioni ha attaccato lo spazio con i tempi giusti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ciro Ferrara applaude la Juve: «Col Bologna una vittoria che evidenzia un aspetto fondamentale anche per il futuro» Notizie correlate Ciro Ferrara analizza il momento dell’Inter: «Vittoria fondamentale contro il Lecce per arrivare con serenità alla sfida decisiva contro il Bodo»di Redazione Inter News 24Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli e oggi volto di DAZN, ha commentato il successo esterno dei nerazzurri... Capello loda il Milan: «Col Bologna una vittoria da ‘lungo muso’, sono rimasto impressionato da un aspetto»Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,... Aggiornamenti e dibattiti Spalletti in tv: Tenete a bada Ciro Ferrara, è un feroce scavalca recinti, imbarazzo in studioMi raccomando… tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci. Diletta Leotta guarda Ferrara attonita. Lo stesso ex calciatore accoglie con sorpresa quell'espressione: ha la ... fanpage.it Ricordate la lite tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi? Il mister torna a parlarne anni dopo9 Gennaio 2010, la Juventus è reduce da un pesantissimo 3-0 al San Paolo di Napoli con una tripletta messa a segno da Edinson Cavani. In studio a Mediaset Premium si presenta un Ciro Ferrara nervoso ... calciomercato.it