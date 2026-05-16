Un sub della Guardia Costiera delle Maldive è deceduto questa mattina, 16 maggio 2026, mentre partecipava alle operazioni di ricerca dei quattro italiani scomparsi da giovedì 14 maggio. L'uomo si era immerso nelle acque dell’arcipelago con l’obiettivo di trovare i dispersi, ma non è più riemerso. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di soccorso e di indagine per chiarire le cause dell’incidente. La notizia è stata confermata dai responsabili delle forze di salvataggio.

MALE – Un sub delle Maldive è morto dopo che stamattina, 16 maggio 2026, si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora dispersi da giovedì 14 maggio. Lo riferiscono le forze armate delle Maldive su Telegram. Sono cinque i connazionali morti nell’incidente, il corpo di uno di loro, Gianluca Benedetti, è stato recuperato e successivamente identificato. Si cercano ancora Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. La vittima di oggi è il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Guardia costiera, come ha spiegato l’esercito delle Maldive su X. Mahudhee ha perso la vita durante le operazioni di recupero delle vittime italiane nell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maldive: morto un sub della Guardia Costiera. Era impegnato nelle ricerche dei 4 italiani dispersi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italiani morti alle Maldive, morto un sub che cercava i 4 corpi. Era sergente della Guardia Costiera

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maldive, il giallo della grotta: morto un sommozzatore impegnato nelle ricerche

Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grottaABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali...

Maldive: morto un sub della Guardia Costiera. Era impegnato nelle ricerche dei 4 italiani dispersiUn sub delle Maldive è morto dopo che stamattina, 16 maggio 2026, si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora dispersi da giovedì 14 maggio. Lo riferiscono le forze ar ... firenzepost.it

Tragedia alle Maldive, morto un sommozzatore che cercava di recuperare i corpi dei sub italianiLa Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Uno dei ... ilsecoloxix.it