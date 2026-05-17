Italia-Svizzera oggi Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca Italia contro Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2027. La partita segue la sfida di andata, conclusa con un punteggio di 32-29 a favore dell’Italia. L’incontro si svolge in casa della squadra italiana, con orario e modalità di trasmissione ancora da definire. La sfida rientra nel programma di qualificazioni ufficiali, e sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming e su alcune emittenti televisive.

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Il momento della verità sta per arrivare. Dopo la gara d’andata chiusasi sul 32-29, la nazionale italiana di pallamano è pronta a tornare in campo nel match di ritorno delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 per provare a superare la Svizzera e prendersi il pass per il torneo iridato dell’anno prossimo. Tutto in 60 minuti al Pala Cattani di Faenza, dove gli uomini di Bob Hanning devono recuperare 3 gol di svantaggio agli elvetici, in un impianto che proverà a spingere gli azzurri all’impresa. Nessuna eventualità è da scartare, neppure quella di una parità complessiva nei gol al termine della partita e ai tiri dai 7 metri per decretare quale nazionale potrà prendersi un posto fra le migliori  nazioni al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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