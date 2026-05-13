Svizzera-Italia oggi Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 | orario tv programma streaming

Oggi si giocano le qualificazioni mondiali di pallamano tra Svizzera e Italia, con la partita di andata in trasferta. La sfida si svolge in un match che rappresenta il primo passo verso il torneo del 2027 e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Gli italiani affrontano una squadra considerata ostica, e il risultato di questa prima sfida sarà determinante per il percorso di qualificazione.

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Il primo momento della verità è arrivato per l’Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d’andata, in trasferta, nel doppio confronto con la Svizzera: un’avversaria ostica che metterà a dura prova gli uomini di Bob Hanning. In questo mercoledì 13 maggio, il primo faccia a faccia con i rossocrociati si consumerà all’Hallenstadion di Zurigo, a partire dalle ore 19.00. Parisini e compagni hanno un compito: se possibile provare a espugnare il fortino dei rivali, o almeno tornare a casa con un risultato che consenta di tenere aperta l’eliminatoria. La gara di ritorno, poi, sarà in programma a Faenza: domenica 17, dalle ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Svizzera-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming Italia-Gran Bretagna oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, programma, streamingL’Italbasket torna in campo oggi lunedì 19:30 al Modigliani Forum di Livorno per affrontare nuovamente la Gran Bretagna per la quarta giornata del... Argomenti più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: a Zurigo l’andata fra Italia e Svizzera · Diretta Sky Sport Arena e YouTube Sky Sport; Pallamano: Svizzera-Italia, primo atto di una sfida che vale i Mondiali 2027; Avversaria della Svizzera, la Bosnia svela le sue carte; Wheelchair tennis, l’Italia femminile in semifinale nelle Qualificazioni della World Team Cup - L'Unione Sarda.it. 14\04\1993. Qualificazioni Coppa del Mondo. Italia-Estonia 2-0. Formazione Italia. reddit Pallamano: Svizzera-Italia, primo atto di una sfida che vale i Mondiali 2027Il momento dell'attesa sta per finire. La nazionale italiana di pallamano è attesa dalla doppia sfida da Tutto o Niente contro la Svizzera: in 120 ... oasport.it