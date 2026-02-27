Oggi si gioca la partita tra Gran Bretagna e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. La sfida si svolge in trasferta per la squadra italiana, con il match trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. I tifosi seguiranno con attenzione l'incontro, che rappresenta un passaggio importante per entrambe le nazionali nel percorso di qualificazione.

Trasferta italiana in Gran Bretagna per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. La prima fase prevede la prima parte del doppio confronto a Newcastle-upon-Tyne: oggi alle 20:30 l’Italia di Luca Banchi andrà a giocarsi una fetta importante di passaggio alla seconda fase in un raggruppamento quanto mai incerto. Questo è il basket europeo, in una certa misura, con le finestre della FIBA, e questa è la seconda. Azzurri che si presentano in terra britannica con la possibilità di schierare una fetta consistente del blocco della Virtus Bologna, oltre ai giocatori di Milano che sono stati lasciati liberi dall’Olimpia. Squadra che sa come creare pericoli, la Gran Bretagna, e che avrebbe avuto due vittorie all’attivo senza la clamorosa rimonta della Lituania nel match d’apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingInizio del match previsto alla Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) alle 20:30 ora italiana – le 19:30 secondo il fuso orario...

Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orari andata e ritorno, programma, streamingUna doppia sfida per certi versi decisiva, quella che l’Italia è chiamata ad affrontare.

Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; World Cup 2027 Qualifiers. Azzurri a Livorno. Grant lascia il raduno. Si aggregano Mannion, Tonut e Flaccadori; Italbasket, via al raduno con Tonut e Mannion; LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre chiudono con la settima sconfitta.

Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingL’Italbasket torna in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 con un back-to-back contro la Gran Bretagna che prevede un primo ... oasport.it

Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran BretagnaUfficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari. Gran Bretagna, Lituania, Islanda ... oasport.it

UFFICIALI I 12 DI BANCHI Il CT della Nazionale annuncia la squadra che domani affronterà la Gran Bretagna a Newcastle. Fuori Ferrari, Bortolani ma anche Flaccadori, a riposo precauzionale per un affaticamento. Le scelte: https://www.pianetabasket.c - facebook.com facebook

