Italia-Slovacchia oggi Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge la partita tra Italia e Slovacchia ai Campionati del Mondo di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A 2026. La squadra italiana affronta la seconda sfida del torneo, che si tiene in una delle sedi designate per questa competizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario e programma già stabiliti.

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. La nostra nazionale si prepara per un secondo appuntamento assolutamente da non fallire, in un percorso che si annuncia da un lato decisamente ostico, dall’alto quanto mai affascinante, dato che le nostre portacolori sembrano avere le carte in mano per fare qualcosa di davvero interessante. Il palcoscenico della seconda partita della nostra compagine, dopo l’esordio vittorioso di ieri contro la Norvegia, sarà l’Ice Palace di Budapest, Ungheria. L’Italia se la dovrà vedere con la Slovacchia alle ore 12.30 per una partita da non sbagliare assolutamente dato che i punti in palio saranno pesanti e la corsa alle posizioni che contano sarà tutt’altro che scontata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Slovacchia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere il secondo match dell’Italia all’interno del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano... Finlandia-Slovacchia oggi, Finale 3°-4° posto hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingIl torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 oggi consegnerà le prime medaglie. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026