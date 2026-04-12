Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia stop di 24 ore | orari e servizi garantiti
Lunedì 13 aprile 2026 si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolge i lavoratori delle farmacie in Italia. Durante questa giornata, alcuni servizi potrebbero essere sospesi o limitati, mentre altri rimarranno garantiti. L'iniziativa riguarda un'intera giornata di protesta e sarà possibile conoscere eventuali variazioni negli orari di apertura e nei servizi disponibili consultando le comunicazioni ufficiali delle farmacie coinvolte.
Protesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026. I lavoratori si fermeranno per 24 ore per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale ma le farmacie resteranno comunque aperte per garantire i servizi minimi indispensabili.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sciopero a Milano il 27 marzo 2026, stop ai mezzi Atm per 24 ore: orari garantiti di bus, metro e tram
Leggi anche: Sciopero farmacisti, lunedì 13 aprile farmacie chiuse 24 ore? Le prestazioni garantite e cosa cambia per i cittadini