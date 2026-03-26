Sciopero 27 marzo 2026 stop a mezzi pubblici e scuola | orari garantiti e chi si ferma in Italia

Venerdì 27 marzo 2026 si svolgerà uno sciopero a livello nazionale che coinvolgerà i mezzi pubblici, con particolare impatto su Milano e Napoli, oltre a scuole e stampa. Durante la giornata saranno garantiti alcuni orari di servizio, mentre molte attività saranno sospese o ridotte. L'agitazione riguarda diverse categorie e si svolge senza preavviso ufficiale.

Domani, venerdì 27 marzo 2026, è previsto uno sciopero nazionale che interesserà contemporaneamente mezzi pubblici, soprattutto a Milano e Napoli, il settore scuola e la stampa. Le modalità variano: a Milano stop parziale di bus, tram e metro, a Napoli 4 ore di astensione dal lavoro. Le motivazioni vanno dalle richieste salariali, passando per la tutela dei contratti e l'opposizione alle privatizzazioni, oltre al rinnovo del contratto per giornalisti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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