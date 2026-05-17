In Israele, l'archeologia viene impiegata anche come strumento per consolidare la presenza nei territori palestinesi. A Gerusalemme, alcuni residenti sono stati costretti a demolire in autonomia le proprie abitazioni, e in futuro potrebbero trovarsi nella stessa condizione. Queste azioni sono legate a pratiche di controllo e gestione degli insediamenti, che coinvolgono interventi di demolizione e restrizioni sulle costruzioni. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e dispute territoriali nella regione.

A Gerusalemme c'è chi è stato costretto a distruggere da solo la propria casa, e presto potrebbe succedere lo stesso in Cisgiordania Il parlamento israeliano ha approvato in prima lettura una contestata legge per la tutela del patrimonio archeologico in Cisgiordania, un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che Israele di fatto controlla e governa. La legge prevede la creazione di una nuova autorità che avrebbe il potere anche di espropriare terreni nelle aree formalmente controllate dall’Autorità palestinese per fare scavi e «sviluppare siti archeologici». La legge fa parte di un più ampio uso del patrimonio storico e archeologico come strumento di controllo territoriale e demografico, che il governo israeliano pratica da tempo soprattutto nella città di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Israele usa anche l’archeologia per occupare i territori palestinesi

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