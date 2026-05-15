Tutta la Cisgiordania sarà nostra | il piano del ministro israeliano per annettere i territori palestinesi
Il ministro delle Finanze israeliano ha annunciato di voler annettere l’intera Cisgiordania, affermando che tutta la terra di Israele è sua. La proposta è stata presentata al governo israeliano, con l’obiettivo di integrare i territori palestinesi nella sovranità israeliana. La dichiarazione ha generato reazioni e discussioni all’interno del panorama politico locale, mentre il governo valuta le possibili implicazioni di tale proposta. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità per attuare questa annessione.
"Tutta la terra d'Israele è nostra". Con queste parole il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha chiesto al suo stesso governo di annettere la Cisgiordania. La regione, nota a livello internazionale come West Bank, è parzialmente occupata dai coloni israeliani foraggiati e. 🔗 Leggi su Today.it
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