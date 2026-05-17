Israele secondo all’Eurovision abbiamo seguito le tracce social del televoto per Noam Bettan

Durante la finale dell'Eurovision Song Contest, il cantante che rappresentava Israele si è piazzato secondo. La sua performance ha attirato l'attenzione del pubblico e dei giurati, contribuendo al risultato finale. I dati provenienti dal televoto, sui social e dal voto ufficiale hanno mostrato come si siano sviluppate le preferenze degli spettatori. La presenza di Noam Bettan tra i finalisti ha mantenuto alta l’attenzione sulla competizione, portando l’attenzione sulla scena musicale del Paese.

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