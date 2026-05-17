Israele secondo all’Eurovision abbiamo seguito le tracce social del televoto per Noam Bettan
Durante la finale dell'Eurovision Song Contest, il cantante che rappresentava Israele si è piazzato secondo. La sua performance ha attirato l'attenzione del pubblico e dei giurati, contribuendo al risultato finale. I dati provenienti dal televoto, sui social e dal voto ufficiale hanno mostrato come si siano sviluppate le preferenze degli spettatori. La presenza di Noam Bettan tra i finalisti ha mantenuto alta l’attenzione sulla competizione, portando l’attenzione sulla scena musicale del Paese.
Nella finale dell'Eurovision Song Contest il cantante Noam Bettan è arrivato secondo. Era lui la voce che rappresentava lo Stato di Israele. La sua posizione ha sollevato diversi dubbi sul voto: sono anni che i cantanti di Israele ottengono ottimi posizionamenti, soprattutto grazie al televoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
« Je représente ISRAËL à L'EUROVISION 2026 », par Noam Bettan !
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