Israele prenderà parte all’Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, un giovane cantautore che sta conquistando attenzione nel panorama musicale. È noto per la sua voce intensa e per la capacità di cantare in più lingue, caratteristiche che gli hanno permesso di emergere rapidamente nel settore. La sua presenza rappresenta una delle novità della nazionale israeliana in questa edizione del festival musicale europeo.

Israele partecipa all’ Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, cantautore in forte ascesa, noto per la sua voce intensa e la capacità di spaziare tra diverse lingue. Sarà lui a salire sul palco di Vienna per provare a entrare nella rosa degli artisti finalisti con il brano Michelle. Chi è Noam Bettan. Classe 1998, Noam Bettan è nato a Ra’anana, in Israele, da una famiglia ebrea di origini francesi (i genitori sono immigrati da Grenoble). Questo legame culturale è molto forte in lui: Noam parla fluentemente ebraico, francese e inglese, lingue che spesso intreccia nella sua musica. Ha iniziato a farsi conoscere subito dopo il servizio militare, partecipando nel 2018 al talent show Aviv or Eyal, dove si è classificato al terzo posto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di Israele

LYRICS - | NOAM BETTAN - MICHELLE | EUROVISION 2026 ISRAEL

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