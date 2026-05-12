Stasera, nella semifinale della settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, si esibirà in diretta da Vienna un cantante israeliano. La sua performance rappresenta Israele tra le varie partecipazioni di questa edizione. Noam Bettan è il nome dell’artista che ha scelto di portare sul palco la propria canzone, in un evento che coinvolge numerosi concorrenti provenienti da diversi paesi.

Noam Bettan è il cantante israeliano che stasera si esibirà nella semifinale della settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest in diretta da Vienna. Noam Bettan all’Eurovision con il brano Michelle. Nato nel 1998 in Israele da una famiglia di origini francesi, dopo aver concluso il servizio militare ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica con il brano Hofshi nel 2017. Cresciuto tra culture, lingue e tradizioni musicali in una doppia identità che continua a plasmare il suo suono ancora oggi, Noam unisce il pop contemporaneo alla cruda sincerità di un cantautore, ed è noto per la sua interpretazione vocale strutturata ed emotivamente carica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi Noam Bettan, il cantante in gara per Israele all’Eurovision Song Contest

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meet Noam Bettan! Representing Israel at the Eurovision Song Contest 2026

Notizie correlate

Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di IsraeleIsraele partecipa all’Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, cantautore in forte ascesa, noto per la sua voce intensa e la capacità...

Chi è Felicia, la cantante in gara per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2026Felicia è la cantante che si esibirà stasera per la Svezia sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna nel corso della prima semifinale...

Argomenti più discussi: Lion Ceccah, all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Lituania; Eurovision 2026, la prima semifinale: c’è subito Sal Da Vinci, a che ora canta, anticipazioni e scaletta completa; Noam Bettan: testo e traduzione di Michelle, all'Eurovision 2026 per Israele; Monroe all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Francia.

ILTV Israel News ?? su Instagram: @boygeorgeofficial ha incontrato il concorrente israeliano dell'Eurovision @noam_bettan e gli ha augurato buona fortuna prima della competizione. ?? ?? - reddit.com reddit

Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di IsraeleClasse 1998, Noam Bettan è nato a Ra’anana, in Israele, da una famiglia ebrea di origini francesi (i genitori sono immigrati da Grenoble). Questo legame culturale è molto forte in lui: Noam parla ... dilei.it