Israele botto a Beit Shemesh | test nella Tomer scuote la notte
Nella notte a Beit Shemesh, un’esplosione ha scosso la zona intorno al sito strategico della Tomer. Le autorità hanno registrato un forte boato e un bagliore intenso, visibile anche a distanza. Le forze di sicurezza stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha sollevato numerose domande sulla natura e sulla sicurezza del sito. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle circostanze dell’accaduto o alle eventuali implicazioni.
? Domande chiave Cosa nasconde davvero il sito strategico della Tomer a Beit Shemesh? Perché la fiammata era così visibile da illuminare il cielo notturno? Quali sistemi missilistici avanzati vengono testati in quell'area sensibile? Come spiegano le autorità la violenza di un test programmato??? In Breve Sito Tomer produce motori per sistemi Arrow, Rampage, Haber e vettore Barak MX. L'area ospita anche lo sviluppo tecnologico per il satellite di spionaggio Horizon. L'esplosione ha . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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