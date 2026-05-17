Israele botto a Beit Shemesh | test nella Tomer scuote la notte

Nella notte a Beit Shemesh, un’esplosione ha scosso la zona intorno al sito strategico della Tomer. Le autorità hanno registrato un forte boato e un bagliore intenso, visibile anche a distanza. Le forze di sicurezza stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha sollevato numerose domande sulla natura e sulla sicurezza del sito. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle circostanze dell’accaduto o alle eventuali implicazioni.

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