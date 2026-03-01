Israele bersaglio della rappresaglia iraniana | 9 vittime e decine di feriti a Beit Shemesh

Un missile balistico lanciato dall’Iran ha colpito Beit Shemesh, a ovest di Gerusalemme, causando almeno nove vittime e circa venti feriti, tra cui alcuni bambini. È il bilancio più grave dall’inizio delle ostilità tra i due paesi, con Israele che si trova nel mezzo di una delle sue offensive più intense contro l’Iran. La città si trova sotto attacco e la situazione rimane tesa.

Israele registra il bilancio più grave di vittime dall’inizio dell’offensiva contro l’Iran. Un missile balistico lanciato da Teheran ha colpito la zona di Beit Shemesh, a ovest di Gerusalemme, provocando almeno nove morti e una ventina di feriti, tra cui diversi bambini.L’attacco, avvenuto nell’ultima ondata missilistica di domenica, segna un’escalation significativa nel conflitto in corso. Secondo i media israeliani, l’impatto ha distrutto almeno quattro edifici residenziali. Il missile avrebbe penetrato anche un rifugio nelle vicinanze, elemento che alimenta interrogativi sull’efficacia delle difese e sulla dinamica dell’esplosione. Beit Shemesh, città in forte crescita situata tra Gerusalemme Ovest e Yafa, comprende sia quartieri di recente costruzione sia abitazioni più datate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

