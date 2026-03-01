Israele missile iraniano su un’abitazione a Beit Shemesh | nove morti Si cercano le vittime sotto le macerie

Un missile balistico iraniano ha colpito un'abitazione a Beit Shemesh, città israeliana vicino a Gerusalemme, causando la morte di almeno nove persone e ferendone altre venti. Le autorità stanno cercando le vittime sotto le macerie dell’edificio colpito. L’attacco ha provocato danni significativi alla struttura, mentre le squadre di emergenza stanno intervenendo sul luogo.

Almeno nove persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite a Beit Shemesh, città israeliana vicino a Gerusalemme, dove un missile balistico iraniano ha colpito e ridotto in macerie una intera abitazione. I soccorsi stanno ancora cercando possibili vittime rimaste intrappolate. Tra i feriti gravi anche una bambina. L’attacco iraniano arriva come rappresaglia dopo i raid congiunti Usa-Israele che hanno portato all’uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei. Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 Iran, così il “pacifista” Trump è diventato il “presidente della guerra”: nel secondo mandato ha lanciato 8 attacchi militari “La Cia ha identificato la posizione di Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

