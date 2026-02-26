Serve un attraversamento ciclo-pedonale sicuro | La Nostra Città segnala i rischi davanti al Cineflash
Una zona vicino a un cinema e a un ristorante non dispone di un attraversamento sicuro per pedoni e ciclisti. La mancanza di un punto di passaggio adeguato mette a rischio chi attraversa in questa area, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso. La questione riguarda chi si sposta a piedi o in bicicletta, rendendo urgente un intervento per garantire maggiore sicurezza.
A quasi un anno dall’apertura del nuovo McDonald’s lungo la Via Emilia, la lista civica di opposizione La Nostra Città interviene per rimarcare la mancanza di un attraversamento pedonale e ciclabile in sicurezza all’altezza del fast food, del cinema Cineflash e degli altri pubblici esercizi della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
VIDEO/ Napoli Est, pista ciclabile con sampietrini e attraversamento pedonaleTempo di lettura: < 1 minutoLavori interrotti per un altro cantiere sul futuro tracciato, la presenza di alberi, le cui radici potrebbero originare i...
"Manca l'attraversamento pedonale sulla SP4 nella frazione di Isola"Scrive la segnalanteIn via Isola Centro, nella frazione Isola sulla Strada Provinciale 4, facente parte del comprensorio del Comune di S.
