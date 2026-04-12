Omicidio Massa 47enne morto dopo aggressione del branco aveva chiesto di non gettare bicchieri contro una vetrina - VIDEO

Un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato aggredito in strada a Massa, davanti agli occhi del figlio di 11 anni. L’incidente è avvenuto in piazza Felice Palma, dove la vittima aveva chiesto di non gettare bicchieri contro una vetrina. La polizia sta indagando sui fatti e ha già individuato alcuni sospetti coinvolti nell’aggressione.

Il 47enne Giacomo Bongiorni è morto in seguito ad una aggressione in strada, in piazza Felice Palma, davanti agli occhi del figlio 11enne Omicidio choc a Massa dove il 47enne Giacomo Bongiorni è morto in seguito ad una aggressione in strada, in piazza Felice Palma. L'uomo è stato assalito da.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Massa, 47enne morto dopo aggressione del branco, aveva chiesto di non gettare bicchieri contro una vetrina - VIDEO Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a Massa Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a MassaAveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione .