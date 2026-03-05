Studente aggredito a Lanciano | identificati otto minorenni del branco

Otto minorenni sono stati identificati dai carabinieri di Lanciano in relazione all'aggressione di uno studente di 15 anni avvenuta sabato 28 febbraio nel parco Villa delle Rose. L'aggressione ha coinvolto il ragazzo, che è stato accerchiato e malmenato da un gruppo di coetanei. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell'episodio.

Proseguono le indagini dei carabinieri sull'episodio di sabato 28 febbraio in centro. Elementi utili sarebbero arrivati dalle testimonianze e dalle telecamere presenti nel parco Villa delle Rose Nel mirino degli inquirenti ci sarebbero otto minori che facevano parte del gruppo che avrebbe isolato il ragazzo dai suoi amici e poi lo avrebbe spinto dentro l'area del parco per colpirlo a calci e pugni in varie parti del corpo. Gli accertamenti proseguono per chiarire se tutti abbiano partecipato al pestaggio. Alla loro identificazione avrebbero contribuito le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco

Crema, pestaggio fra minorenni armati di coltelli e spray urticante: otto dei protagonisti identificati e segnalati alla ProcuraCrema (Cremona), 24 febbraio 2026 – Si erano trovati alle pensiline davanti ad un istituto superiore, per chiarire una questione in sospeso dal...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Studente aggredito.

Discussioni sull' argomento Lanciano. Aggredito e pestato dal branco in centro: 15enne in ospedale. Indagini; Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco; Lanciano. 15enne aggredito dal branco in centro: identificati gli autori del pestaggio, tutti minorenni; Lanciano, 15enne picchiato da un branco: prognosi di 10 giorni.

Picchiato dal branco a Lanciano, si stringe il cerchio attorno agli aggressoriVicina l'identificazione degli autori del pestaggio nel parco Villa delle Rose. Sarebbero tutti minorenni. Il 15enne ferito è stato dimesso ... rainews.it

Studente aggredito a Lanciano: identificati otto minorenni del branco x.com

Studente aggredito a scuola, parla la Preside Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #telegiornale - facebook.com facebook