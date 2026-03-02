La città si prepara per la fiera di San Giuseppe | occhio ai divieti

La città di Trento si sta attrezzando per la fiera di San Giuseppe, evento che ogni anno porta numerosi visitatori nel centro storico. Sono stati annunciati divieti di sosta e transito nelle vie coinvolte, e sono state predisposte misure di sicurezza per garantire il buon svolgimento della manifestazione. Le autorità locali hanno diffuso le disposizioni ufficiali da rispettare durante i giorni della fiera.

Al via i preparativi per la fiera di San Giuseppe che, come ogni anno, animerà il centro storico di Trento. Quest'anno l'evento, che conta circa 500 bancarelle, si terrà domenica 15 marzo. Per l'occasione, dal 3 al 24 marzo, il piazzale "ex Zuffo" sarà parzialmente occupato dalle attrazioni del.