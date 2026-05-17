Irvine Welsh domani al Rasi il cantore di ’Trainspotting’

Domani a Ravenna si terrà l'incontro con Irvine Welsh, autore noto per il romanzo 'Trainspotting'. L'evento si svolgerà al teatro Rasi nell'ambito del ScrittuRa Festival. Welsh sarà presente per presentare le sue ultime opere e discutere del suo percorso letterario. L'appuntamento è previsto nel pomeriggio e prevede una sessione di domande e risposte con il pubblico. La partecipazione è aperta a chi è interessato alla sua figura e alla sua produzione letteraria.

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Domani è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una generazione come ’ Trainspotting ’ (da cui fu tratto un celebre film), ’Colla’, ’Porno’, e tanti altri, a cui si aggiunge il nuovo capitolo della saga ’Men in love, il ritorno di Trainspotting’ (Guanda). Welsh dialogherà alle 21 con Matteo Cavezzali al teatro Rasi di Ravenna (consigliata prenotazione su www.scritturafestival.com) Irvine Welsh è nato nel 1961 a Edimburgo, dove è cresciuto e ha ambientato i suoi romanzi. Ora vive a Londra. Dopo aver abbandonato la scuola all’età di sedici anni, sbarca il lunario con una serie di lavoretti e rimane immischiato nell’esperienza della tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Irvine Welsh, domani al Rasi il cantore di ’Trainspotting’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Per "Scrittura Festival" arriva a Ravenna l'autore di Trainspotting Irvine WelshLunedì 18 maggio è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una... ScrittuRa Festival, al via le prenotazioni per Irvine WelshLunedì 18 maggio è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una... Ebook: in offerta 19 libri di Irvine Welsh, l’autore di Trainspotting (che torna con Men in Love) buff.ly/iNseI4L #ebookedigitale x.com Irvine Welsh, domani al Rasi il cantore di ’Trainspotting’Lo scrittore scozzese sarà a Ravenna per presentare il suo ultimo libro ’Men in love’ nell’ambito di ScrittuRa Festival. ilrestodelcarlino.it