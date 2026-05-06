ScrittuRa Festival al via le prenotazioni per Irvine Welsh

Lunedì 18 maggio, presso il ScrittuRa Festival a Ravenna, si terrà un incontro con Irvine Welsh, autore noto per il suo romanzo Trainspotting. Welsh presenterà anche il nuovo capitolo della saga “Men in Love”, che prosegue le sue pubblicazioni. Le prenotazioni per partecipare all’evento sono aperte, e la presenza dell’autore è prevista in una data già comunicata agli iscritti.

Lunedì 18 maggio è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una generazione come Trainspotting, Colla, Porno, e tanti altri, a cui si aggiunge il nuovo capitolo della saga “Men in Love, il ritorno di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Libri, idee, incontri: al via ScrittuRa Festival Scrittura Festival torna a Ravenna: ecco il primo lungo weekend di appuntamentiTorna dal 6 al 29 maggio ScrittuRa Festival, che celebra nel 2026 la sua tredicesima edizione con un programma di respiro internazionale dedicato ai... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Libri, idee, incontri: al via ScrittuRa Festival; ScrittuRa Festival 2026; Letture e creatività a Scrittura Festival; Porte Aperte Festival 2026, Musica, scrittura e fumetto dal 4 al 7 giugno. Libri, idee, incontri: al via ScrittuRa FestivalOggi alle 17.30 l’inaugurazione con la Festa dei lettori alla Biblioteca Classense. Poi Auci, Galiano, Gualtieri, Raimo . msn.com Inaugurazione dello ScrittuRa FestivalFesta delle lettrici e dei lettori, un momento conviviale con giochi letterari, sorprese e incontri pensato per conoscersi ... ravennaedintorni.it L'autrice insegna scrittura creativa presso le biblioteche del modenese e con il “Festival della memoria” di Mirandola - facebook.com facebook