Per Scrittura Festival arriva a Ravenna l' autore di Trainspotting Irvine Welsh

Lunedì 18 maggio a Ravenna si svolgerà un evento legato al ScrittuRa Festival, con la partecipazione dell’autore britannico noto per aver scritto Trainspotting. Tra i suoi libri più conosciuti figurano anche Colla e Porno, oltre a un nuovo capitolo della saga “Men in Love”. L’autore è riconosciuto per aver influenzato una generazione di lettori attraverso le sue opere. La sua presenza si inserisce nel programma del festival, dedicato alla promozione della scrittura e della letteratura.

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Lunedì 18 maggio è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una generazione come Trainspotting, Colla, Porno, e tanti altri, a cui si aggiunge il nuovo capitolo della saga “Men in Love, il ritorno di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ScrittuRa Festival, al via le prenotazioni per Irvine WelshLunedì 18 maggio è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una... Trento, arriva Feltrinelli: l’inaugurazione con Irvine Welsh? Punti chiave Chi sarà l'ospite speciale che dialogherà con Patrik Fogli in piazza? Cosa troveranno gli appassionati di musica e fumetti nei nuovi... Temi più discussi: ScrittuRa Festival 2026; Scrittura Festival torna a Ravenna: ecco il primo lungo weekend di appuntamenti; Nei luoghi più oscuri. A ScrittuRa Festival arriva ospite il re del noir Carlo Lucarelli; Letture e creatività a Scrittura Festival. Il focus della nostra Lente Editoriale, questa settimana, è tutto dedicato allo ScrittuRa Festival di Ravenna, in programma dal 6 al 29 maggio, buona lettura! @ScritturaFest @CasaScrittori #lenteeditoriale x.com Nei luoghi più oscuri. A ScrittuRa Festival arriva ospite il re del noir Carlo LucarelliMercoledì 13 maggio a ScrittuRa Festival sarà ospite il re del noir Carlo Lucarelli, alle 21 all’auditorium Corelli di Fusignano, in dialogo con Matteo ... ravennanotizie.it Lucarelli a ScrittuRa Festival: il noir protagonista a FusignanoIl noir arriva a ScrittuRa Festival con uno dei suoi protagonisti più autorevoli. Mercoledì 13 maggio alle ore 21, all’auditorium Corelli di Fusignano, sarà ospite Carlo Lucarelli, in dialogo con Matt ... ravennawebtv.it