Per Scrittura Festival arriva a Ravenna l' autore di Trainspotting Irvine Welsh

Da ravennatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio a Ravenna si svolgerà un evento legato al ScrittuRa Festival, con la partecipazione dell’autore britannico noto per aver scritto Trainspotting. Tra i suoi libri più conosciuti figurano anche Colla e Porno, oltre a un nuovo capitolo della saga “Men in Love”. L’autore è riconosciuto per aver influenzato una generazione di lettori attraverso le sue opere. La sua presenza si inserisce nel programma del festival, dedicato alla promozione della scrittura e della letteratura.

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Lunedì 18 maggio è il giorno in cui arriva a Ravenna per ScrittuRa Festival l’autore di culto Irvine Welsh, creatore di romanzi che hanno segnato una generazione come Trainspotting, Colla, Porno, e tanti altri, a cui si aggiunge il nuovo capitolo della saga “Men in Love, il ritorno di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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