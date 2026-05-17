Nella provincia, in particolare nella zona di Ariano, si sono registrati numerosi interventi a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono stati effettuati circa quaranta interventi di emergenza, tra cui il consolidamento di una struttura con un tetto a rischio crollo in contrada Brecceto. Altre aree della provincia hanno subito danni a edifici e infrastrutture, con interventi di riparazione e messa in sicurezza in corso. La situazione rimane sotto monitoraggio per valutare eventuali ulteriori interventi.

? Punti chiave Come hanno evitato il crollo totale a contrada Brecceto?. Quali altre zone della provincia sono state colpite dai danni?. Perché i soccorsi hanno dovuto mobilitare l'autoscala da Avellino?. Cosa rischiano le strutture agricole isolate con queste raffiche?.? In Breve Squadra di Grottaminarda e autoscala di via Zigarelli intervengono in contrada Brecceto.. Vento e pioggia causano circa 40 interventi in tutta la provincia di Avellino.. Copertura in legno e lamiera sollevata dal vento in un capannone disuso.. Vulnerabilità di strutture agricole e vecchi edifici isolati nel territorio irpino.. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino hanno gestito circa 40 interventi nelle ultime 24 ore, tra cui un pericoloso distacco di una copertura in contrada Brecceto ad Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpinia sotto il vento: 40 interventi e un tetto pericolante ad Ariano

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