Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con l’ex presidente americano che ha dichiarato la possibilità di riprendere attacchi contro obiettivi iraniani. Nel frattempo, alcuni media riferiscono che una superpetroliera iraniana sarebbe riuscita a superare un blocco navale statunitense senza essere fermata. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nel Golfo, con le forze militari coinvolte in operazioni di sorveglianza e interdizione.

“Esaminerò a breve il piano che l’Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. “Non riesco a immaginare sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”, ha messo in evidenza Trump. C’è la “possibilità” che gli attacchi contro l’Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimermi sulle tempistiche di eventuali attacchi. Avila e Abukeshek rapiti da Israele: “Trofei di Bibi, li hanno torturati”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Possibile ripresa degli attacchi”. Media, “superpetroliera iraniana sfuggita al blocco navale Usa”.

Trump: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran Non una cosa a cui penso molto

Notizie correlate

Leggi anche: Medio Oriente. Trump avverte, “possibile ripresa degli attacchi all’Iran” mentre Teheran lancia un piano in 14 punti

Leggi anche: Medio Oriente sull’orlo: Trump avverte, “possibile ripresa degli attacchi all’Iran” mentre Teheran lancia un piano in 14 punti

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Iran, la nuova minaccia di Trump. Il piano di Teheran in 14 punti; Iran, la nuova minaccia di Trump: Potremmo riprendere gli attacchi. Teheran: Non temiamo la guerra, combatteremo; Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta.

Iran, Trump: Possibili nuovi attacchi. Sul piano di Teheran: Non credo possa essere accettabileUna ripresa del conflitto è possibile. Quanto al piano dell'Iran, non credo possa essere accettabile. Così Donald Trump, interpellato dai giornalisti mentre si imbarcava sull'Air Force One. Se si c ... adnkronos.com

Usa ordina il ritiro di 5mila soldati dalla Germania. Trump: Forse meglio non fare accordo con Iran. Teheran risponde: Possibile ripresa della guerraIl tycoon parla dalla Florida dopo che qualche ora prima aveva detto di non essere soddisfatto dell’ultima proposta di Teheran e dopo che ancora prima dalla Casa Bianca aveva affermato che le opzioni ... ilfattoquotidiano.it

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-trump-possibilita-che-riprendano-attacchi-loro-proposta-non-accettabile-AIRP4FqC #Iran #Trump #MedioOriente - facebook.com facebook

La premio Nobel detenuta in Iran @nargesfnd in pericolo di vita @Corriere x.com