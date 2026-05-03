In Medio Oriente, le tensioni sembrano intensificarsi con un possibile aumento degli attacchi contro l’Iran, secondo le dichiarazioni di un ex presidente statunitense. Nel frattempo, Teheran ha presentato un nuovo piano sviluppato in 14 punti. La regione rimane sotto osservazione a causa di queste dichiarazioni e delle mosse diplomatiche in atto, mentre i governi monitorano attentamente la situazione.

Il fragile equilibrio in Medio Oriente torna a incrinarsi pericolosamente. Le parole di Donald Trump riaccendono lo spettro di una nuova escalation militare: “C’è la possibilità che riprendano gli attacchi all’Iran”, ha dichiarato il presidente, senza indicare tempi ma lasciando intendere che lo scenario bellico resta tutt’altro che archiviato. Una frase che pesa come un macigno, soprattutto mentre sul tavolo della diplomazia arriva una proposta articolata di Iran: un piano in 14 punti che punta a riaprire in tempi rapidi lo strategico Stretto di Hormuz e a porre fine al conflitto che coinvolge anche il Libano. Secondo fonti citate da Axios, Teheran chiede un mese di negoziati per arrivare a un’intesa complessiva, rinviando solo successivamente il dossier nucleare.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente. Trump avverte, “possibile ripresa degli attacchi all’Iran” mentre Teheran lancia un piano in 14 punti

Iran, Trump esulta per l’attacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

Notizie correlate

Leggi anche: Medio Oriente sull’orlo: Trump avverte, “possibile ripresa degli attacchi all’Iran” mentre Teheran lancia un piano in 14 punti

Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua: controproposta di Teheran in dieci punti. Trump: "Grande passo, ma non è sufficiente"L’Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta «in 10 punti» alla proposta statunitense di porre fine alla guerra .

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Israele ha ripreso a colpire il sud del Libano - Iran cerca il supporto di ministri arabi e europei; Medio Oriente, l’Iran riapre al dialogo. Ma Trump frena: non sono soddisfatto. Verso un nuovo round di colloqui.

Medio Oriente sull’orlo: Trump avverte, possibile ripresa degli attacchi all’Iran mentre Teheran lancia un piano in 14 puntiIl fragile equilibrio in Medio Oriente torna a incrinarsi pericolosamente. Le parole di Donald Trump riaccendono lo spettro di una nuova escalation militare: ... laprimapagina.it

Medio Oriente - Trump: 'C'è la 'possibilità' che riprendano gli attacchi all'Iran'. Teheran: 'Non temiamo la guerra'Il presidente Usa annuncia che il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità (ANSA) ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | C'è la "possibilità" che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Trump a Bloomberg, aggiungendo in un post su Truth che esaminerà il piano inviato da Teheran "ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile". #ANSA x.com

MEDIO ORIENTE | Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba. Bocciata nuova offerta, lettera al Congresso. Teheran taglia greggio per evitare morsa Usa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/05/02/torna-lo-spettro-della-gu - facebook.com facebook