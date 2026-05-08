Trump | La tregua con l' Iran resta in vigore ma firmino o colpiremo più forte Missili e droni negli Emirati

Il presidente ha confermato che la tregua con l'Iran rimane in vigore, anche se ha avvertito che, in assenza di un accordo firmato, gli Stati Uniti risponderanno con azioni più decise. Nel frattempo, negli Emirati Arabi Uniti sono stati segnalati attacchi con missili e droni, mentre Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz.

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Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Usa di averlo violato con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. "Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta", avverte il presidente Usa. Il comando statunitense spiega di aver intercettato "attacchi iraniani non provocati" e aver "risposto con raid di autodifesa". Teheran cita un poeta arabo: 'Se vedi i denti del leone non è un sorriso' "Se vedi i denti del leone, non presumere mai che stia sorridendo". Sono i versi, in arabo, postati su X dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "La tregua con l'Iran resta in vigore, ma firmino o colpiremo più forte". Missili e droni negli Emirati Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima Notizie correlate Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump: “Colpiremo 20 volte più forte”. Attaccati siti nucleari vicino a TeheranIl conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali. Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump minaccia Teheran: “Colpiremo 20 volte più forte”. I Pasdaran: “Decideremo noi la fine della guerra”Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump lancia l'operazione Project Freedom nello Stretto di Hormuz; Guerra in Iran, Trump: Non posso dire se la tregua è ancora in vigore. Teheran attacca: Tutte menzogne; Medio Oriente, Trump: 'La tregua con l'Iran resta in vigore, ma firmino o colpiremo'. Missili e droni negli Emirati - LIVEBLOG; Iran, attacchi reciproci con gli Stati Uniti. Trump: La tregua resta valida. Trump: Iran ha scherzato con noi, tregua ancora in vigoreCosì il presidente dopo lo scontro nello Stretto di Hormuz Washington, 8 mag. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è ancora ... ilmattino.it A Hormuz scambi di attacchi Iran-Usa, Trump La tregua continuaWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tre cacciatorpediniere americane di livello mondiale hanno transitato, con grande successo, fuori ... iltempo.it 45 minuti di colloquio non bastano a ricucire gli strappi di Trump. La Santa Sede: “Lavorare instancabilmente per la pace” - facebook.com facebook Dazi globali bocciati: la Corte Usa dichiara illegale la tariffa al 10% di Donald Trump x.com