L'Iran annuncia che parteciperà ai Mondiali 2026 ad una condizione | Ma la FIFA non ci risponde

L’Iran ha dichiarato che parteciperà ai Mondiali 2026 solo se riceverà risposte dalla FIFA. La nazionale iraniana sta aspettando un chiarimento sul possibile spostamento delle partite dagli Stati Uniti al Messico. Senza garanzie sulla sicurezza, il governo ha annunciato che potrebbe decidere di non partecipare alla competizione. La questione riguarda principalmente le comunicazioni tra le autorità iraniane e la FIFA, e le condizioni per la partecipazione del team.

Teheran attende la risposta della FIFA sul possibile spostamento delle partite dagli USA al Messico: senza garanzie concrete sulla sicurezza, il governo è pronto a decidere per la non partecipazione ai Mondiali 2026. Intanto si scatena il dibattito sui possibili ripescaggio: quali sono i criteri?. 🔗 Leggi su Fanpage.it L’annuncio di Infantino sull’Iran: “Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti”Nessuna esclusione, l'Iran sarà ai Mondiali come previsto e giocherà le sue partite negli Stati Uniti come confermato da Infantino prima dell'ultima... Il vice allenatore dell’Iraq: “Ci sono voci, la FIFA potrebbe far subentrare l’Italia ai Mondiali”Il vice allenatore dell'Iraq René Meulensteen ha svelato le voci arrivategli circa la preferenza della FIFA per l'Italia, in caso di ripescaggio reso... Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Trump: 'Colpiremo duramente l'Iran'. L'Austria rifiuta le richieste Usa di sorvolo - LIVEBLOG; Trump annuncia attacchi più intensi contro l’Iran, s’impennano i prezzi del petrolio; L'annuncio di Trump: L'Iran ci ha chiesto un cessate il fuoco, lo valuteremo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ma Teheran frena: È falso. L’Iran annuncia che parteciperà ai Mondiali 2026 ad una condizione: Ma la FIFA non ci rispondeTeheran attende la risposta della FIFA sul possibile spostamento delle partite dagli USA al Messico: senza garanzie concrete sulla sicurezza, il governo ... fanpage.it Iran, l'annuncio di Trump: Un'intera civiltà morirà per sempreStanotte morirà un'intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse ma probabilmente succederà. Lo scrive su ... iltempo.it un'intera civiltà morirà stanotte annuncia #Trump che chiede apertura di Hormutz. #Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione con gli Usa.Siamo davanti a un'escalation senza precedenti tra Usa e Iran con conseguenze mondiali. x.com Trump annuncia la fine dell’Iran. Un grosso coniglio lo applaude mentre fuori si muore C’è un’immagine che resterà, di questa Pasqua 2026: Donald Trump sul balcone della Casa Bianca, Melania accanto, che annuncia al mondo che l’Iran “può essere elimin - facebook.com facebook