Unicusano | Back-to-Back due gare al PalaDelMauro con

L’Unicusano Avellino Basket ha annunciato una nuova iniziativa chiamata Back-to-Back, che prevede due partite consecutive al PalaDelMauro. La società ha scelto di coinvolgere attivamente i tifosi locali attraverso questa serie di incontri, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sugli obiettivi dell’evento. Le partite si svolgeranno nel fine settimana appena successivo.

L’Unicusano Avellino Basket ha deciso di lanciare un’iniziativa denominata Back-to-Back per coinvolgere direttamente la tifoseria locale. La promozione prevede l’acquisto di biglietti speciali che consentono di assistere a due sfide interne consecutive presso il PalaDelMauro con un unico prezzo. Questa mossa strategica arriva in un momento in cui la squadra riprende gli allenamenti preparandosi per la sfida contro Rieti, dimostrando una volontà di rafforzare il legame con il pubblico avellinese. Il contesto territoriale è fondamentale: nel cuore della provincia di Avellino, lo sport rappresenta spesso uno dei pochi punti di aggregazione sociale e di orgoglio identitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

