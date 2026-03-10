L’Unicusano Avellino Basket lancia la promozione Back-to-Back per due sfide interne

L’Unicusano Avellino Basket annuncia la promozione “Back-to-Back” in vista delle due partite che si disputeranno al PalaDelMauro. L’iniziativa è rivolta ai tifosi della squadra irpina e permette loro di partecipare a entrambe le sfide interne. La promozione sarà valida per tutti coloro che acquisteranno i biglietti per le due partite in occasione di questa doppia occasione.

In occasione della doppia sfida interna in programma al PalaDelMauro, l’Unicusano Avellino Basket lancia la promo “Back-to-Back”, un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi della squadra irpina. sabato 14 marzo alle ore 20.30 contro la Real Sebastiani Rieti, recupero della 27ª giornata; sabato 21 marzo alle ore 20.30 contro la Benedetto XIV Cento, gara valida per la 31ª giornata. L’offerta sarà valida esclusivamente in prevendita fino alle ore 12.00 di sabato 14 marzo. I ticket potranno essere acquistati da domani, mercoledì 11 marzo, sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Nel pomeriggio di sabato il botteghino aprirà alle ore 17. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Golf, Schaper fa back to back e vince anche alle Mauritius. Top 25 per due italianiSi è chiuso ai play off l’Afrasia Bank Mauritius Open, torneo che ha messo in palio 1,5 milioni di dollari e 3. Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Contenuti utili per approfondire Unicusano Avellino Basket Temi più discussi: L'Unicusano Avellino Basket riprende gli allenamenti in vista del match contro Rieti; L’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo Marone; Unicusano Avellino Basket, doppia seduta di allenamento: ancora a parte Cicchetti; Unicusano Avellino Basket alla prova Urania: all’Allianz Cloud sfida da play-off. Unicusano Avellino Basket, ripresa degli allenamenti in vista del match contro RietiL’Unicusano Avellino Basket rende noto che oggi, dopo il successo conquistato all’Allianz Cloud contro la Wegreenit Urania Milano, la squadra riprenderà la preparazione con una doppia seduta di allena ... msn.com L’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo MaroneI tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita ed ... today.it AvellinoToday. . Unicusano Avellino Basket, parla Mikk Jurkatamm: le parole del giocatore biancoverde #UnicusanoAvellinoBasket #MikkJurkatamm #BasketAvellino #SerieB #Irpinia #avellinotoday #citynews Leggi la notizia su Avellinotoday.it - facebook.com facebook