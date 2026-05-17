In occasione della giornata mondiale dedicata all’ipertensione, una nota cardiologa ha sottolineato come questa condizione possa causare danni seri anche in assenza di sintomi evidenti. Durante un intervento pubblico, ha ricordato l’importanza di monitorare regolarmente i valori pressori, evidenziando che spesso le persone ignorano le variazioni che potrebbero sembrare lievi. La specialistica ha inoltre invitato a non sottovalutare eventuali alterazioni dei numeri, anche se non si avvertono malesseri immediati.

La cardiologa Gabriella Grimaldi lancia l’allarme nella giornata mondiale contro l’ipertensione: “Non sottovalutate quei valori alterati”. Silenziosa, spesso sottovalutata e in molti casi scoperta troppo tardi. L’ ipertensione arteriosa continua a rappresentare una delle patologie cardiovascolari più diffuse e pericolose, anche perché molte persone tendono a minimizzare i segnali o a giustificare i valori alterati con ansia e stress del momento. In occasione della giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa del 17 maggio, promossa dalla World Hypertension League e dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (Siia), la cardiologa Gabriella Grimaldi richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione quotidiana e dei controlli periodici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ipertensione, il dettaglio che molti ignorano: ‘Anche senza sintomi può provocare danni gravissimi’

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