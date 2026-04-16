L’articolo 47 della Costituzione riconosce il diritto dei cittadini a raccogliere e detenere denaro per fini civili e sociali. Tuttavia, l’aumento dei prezzi e l’inflazione riducono il potere d’acquisto dei risparmi. La questione riguarda come garantire la tutela del valore economico dei risparmi, considerando che molti cittadini non sono consapevoli delle misure e delle protezioni previste dalla legge.

Dall’articolo 47 della Costituzione alla sfida dell’inflazione: come difendere concretamente il valore dei risparmi dei cittadini.. In un periodo storico segnato dall’aumento del costo della vita, parlare di risparmio non è solo una questione economica, ma un vero e proprio tema di tutela dei diritti. Non tutti sanno, infatti, che la nostra Costituzione Italiana riconosce e protegge il risparmio in modo esplicito. L’articolo 47 stabilisce che “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”. Non si tratta di una formula generica: è un principio fondamentale che impone allo Stato di creare strumenti idonei a difendere il valore dei risparmi dei cittadini, anche nei momenti più difficili.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Risparmio e inflazione: ciò che la Costituzione garantisce (e che molti cittadini ignorano)

Notizie correlate

La batteria del telefono crolla in poche ore? Ecco l’impostazione che in molti ignorano per risparmiare energiaQuante volte ti è capitato di guardare lo schermo del telefono e scoprire che la batteria è già al 20 percento, quando sono appena le tre del...

’Macerie ciò che resta, ciò che nasce’. La nuova collettivaTragicamente attuale, ’Macerie ciò che resta, ciò che nasce’, la nuova mostra collettiva dell’Università Cattolica, all’interno degli spazi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inflazione e shock energetici mettono in crisi il 60/40: Ecco perché la diversificazione non basta più; L’affluenza record punisce Orban; Migliori BTP da comprare oggi sotto 100: conviene investire?; Bonus per gli under35, decontribuzione per i neoassunti. Al vaglio anche l'introduzione di una vacanza contrattuale.

Inflazione e shock energetici mettono in crisi il 60/40: Ecco perché la diversificazione non basta piùIl portafoglio 60/40, da sempre considerato un equilibrio efficiente tra rischio e rendimento, mostra crepe nei contesti caratterizzati da pressioni inflattive e shock dal lato dell’offerta. È quanto ... focusrisparmio.com

MARKET DRIVER: TwentyFour AM, rischio inflazione ma non è ritorno al 2022News finanziarie in tempo reale da MF Market Driver. Segui l’andamento dei mercati, i listini di Borsa e le principali notizie di economia nazionale e globale. milanofinanza.it

Dimentica mille lire in un libretto di risparmio, 60 anni dopo valgono 50mila euro ...Continua - facebook.com facebook

Casa e risparmio energetico, come funziona il bonus per la domotica x.com